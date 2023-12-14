Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında attığı gollerle bu sezonki 16. golüne ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Slovakya temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi'nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.