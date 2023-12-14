İŞTE O SÖZLER:

"Nordsjaelland maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama sonrasında güçlü bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum. Grubu birinci sırada tamamladık.İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün saha içinde iyi bir oyun oynadık. Birinci tamamladığımız için mutluyuz"

"Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir ama hala ona ihtiyacımız var."

"Ferdi gerçekten çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş maçında da kaliteli bir futbol sergiledi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki büyük kulüpler de onu takip edeceklerdir, isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Umuyorum ki bu performansı göstermeye devam eder Ferdi."