Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek ve hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde bulunuyor. Hemen hemen her transfer döneminde transferde karşı karşıya gelen iki takım arasında, ocak ayında da transfer savaşı sürecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda devre arası çalışmalarına başlayan yönetim, G.Saray'ın çok istediği o yıldız için harekete geçti. İşte transferde son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2023- 09:44