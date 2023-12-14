Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar! İşte bütün ihtimaller
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, H Grubu'nda 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, son oynanacak maçlar öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar. İşte tüm ihtimaller...
İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda son karşılaşmasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın gruptan çıkma ihtimalleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı son 2 maçta aldığı yenilgiler sonrasında 9 puanda kaldı ve 6'ncı haftaya 3'üncü sırada girdi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ
İsmail Kartal liderliğindeki Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı Kadıköy'de mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst tura yükselecek.
Milliyet'in haberine göre Kanarya rakibiyle berabere kalması halinde ise, Ludogorets'in Nordsjaelland'a mağlup olmasını bekleyecek.
Fenerbahçe, Spartak Trvana'ya mağlup olması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı şekilde yenmesini bekleyecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider olarak tamamlaması halinde adını doğrudan son 16 Turu'na yazdıracak.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, grupta ikinci olursa UEFA Avrupa Ligi'nden gelen rakibiyle play-off müsabakaları oynayacak. Bu eşleşmenin galibi son 16 Turu'na yükselecek.
Fenerbahçe, grup 3'üncüsü olması halinde bu sezon Avrupa macerasına veda edecek.
İŞTE OLASI SONUÇLARA GÖRE FENERBAHÇE'NİN PUAN DURUMU
SENARYO 1
Fenerbahçe kazandı, Ludogorets kazandı.
Fenerbahçe ve Ludogorets'in maçlarında kazanması halinde genel averaja bakılacak. Bu durumda puan tablosundaki sıralamayı averaj belirleyecek ve Fenerbahçe 1 ya da 2'inci sırada organizasyona devam edecek.
SENARYO 2
F.Bahçe kazandı, Ludogorets beraberlik.
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde puanını 12'ye yükseltecek. Ludogorets ve Nordsjaelland'ın berabere kaldığı senaryoda, sarı-lacivertliler grup lideri olacak.
1-) Fenerbahçe: 12 puan 2-) Nordsjaelland: 11 puan 3-) Ludogorets: 10 puan
SENARYO 3
F.Bahçe beraberlik, Nordsjaelland kazandı.
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yla puanları paylaşması ve Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesi halinde sarı-lacivertliler grubunu 2'nci sırada tamamlayacak.
1-) Nordsjaelland: 13 puan 2-) Fenerbahçe: 10 puan 3-) Ludogorets: 9 puan
SENARYO 4
F.Bahçe kaybetti, Ludogorets kaybetti.
Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya mağlup olduğu bir senaryoda Ludogorets'in de Nordsjaelland'a yenilmesi halinde yine genel averaja bakılacak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı mağlup olduğu senaryoda Ludogorets'in en az 3 farklı mağlup olması beklenilecek.
Fenerbahçe bu senaryolarda ise Avrupa kupalarına veda edecek:
Fenerbahçe kaybetti, Ludogorets beraberlik. Fenerbahçe kaybetti, Ludogorets kazandı. Fenerbahçe beraberlik, Ludogorets beraberlik. Fenerbahçe beraberlik, Ludogorets kazandı.