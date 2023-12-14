Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar! İşte bütün ihtimaller

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar! İşte bütün ihtimaller

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, H Grubu'nda 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, son oynanacak maçlar öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar. İşte tüm ihtimaller...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2023- 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023- 12:32