Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye ev sahipliği yaptı. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Milyonların heyecanla beklediği karşılaşmada Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı galibiyeti olmayan İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, ezeli rakibini 6 sene sonra mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Futbolseverlere seyir zevki veren derbi maçında kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, Tüpraş Stadyumu'nda aldığı bu galibiyetle, 9 sene sonra ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı deplasmanda galip geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında Kasım 2014'ten bu yana ilk defa kazandı.

Ezeli rakibine karşı deplasmanda en son 2014'te galip gelen Kanarya'da takımın başında yine tecrübeli teknik adam İsmail Kartal vardı.