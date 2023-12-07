FENERBAHÇE HABERLERİ | Bayern Münih ve Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı!

Fenerbahçe'de son iki senedeki gelişimiyle ve ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro ve üstü teklif beklediği futbolcu için Alman devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un transfer kararı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 16:43