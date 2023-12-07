Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi radikal karar! İşte Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında zorlu bir karşılaşma sahne alacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Çıkışa geçmek isteyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri mutlak 3 puan peşinde. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyor. İki tecrübeli teknik direktör de dev maç öncesi sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 15:35