"Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız."

"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti."