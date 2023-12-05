Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı.
İtalya basını duyurdu! Fenerbahçe Rade Krunic için Milan'a teklif yaptı!
Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe rotasını belirledi. İtalya basının haberine göre sarı-lacivertliler, geçen sene teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği fakat bir türlü tranfseri gerçekleştirilemeyen Boşnak futbolcu Rade Krunic için Milan'a teklifte bulundu. İşte detaylar...
İsmail Kartal'ın öğrencileri sahasında rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko (2), İrfan Can Kahveci, Szymanski kaydetti.