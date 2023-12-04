Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi

Mücadeleyi 4 golle kazanan sarı-lacivertliler yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Planladığımız gibi gitti. Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Birinci bölgede bekleyerek, ikinci bölgede kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan ve ligde bunu en iyi yapan takımlardan biri. Bugüne kadar oynadıkları maçların istatistiklerinden bunu tespit ettik. Hücum ederken savunmamıza çok dikkat ettik. İyi başladık, biraz düştük, ilk yarının sonu ikinci yarı başı tekrar tempo arttırdık, tekrar duraklama, sonra tempoyu artırdık. Kazanmamız gereken maçı, taraftarlarımızla beraber farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Burada önemli olan şu, maçı kazandık 4-1. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımızın bu geçiş maçında, ön hazırlık maç diyelim, sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklardır. Kazandığımız için mutluyum.

"NEDEN MUTLU OLMAYAYIM"

Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım. Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdİ.

"DJIKU İÇİN TARİH VEREMİYORUZ"

Alexander Djiku için gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız.

"DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ"

Derbilerin önceden favorisi yoktur. Sonuçları önceden kestirilemez.