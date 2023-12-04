Boşnak basını duyurdu! Rade Krunic Fenerbahçe yolcusu!

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'ten vazgeçmiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da istediği oyunculardan biri olan Boşnak yıldız bu sefer ocak ayında sarı-lacivertli formayı giyebilir. İşte İtalyan basınında atılan o manşet.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 06:40