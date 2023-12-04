Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.
Boşnak basını duyurdu! Rade Krunic Fenerbahçe yolcusu!
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'ten vazgeçmiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da istediği oyunculardan biri olan Boşnak yıldız bu sefer ocak ayında sarı-lacivertli formayı giyebilir. İşte İtalyan basınında atılan o manşet.
Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için transferinde adım adım sonuca ilerliyor.
İtalyan basını da bu konudaki transfer gelişmelerini an be an takip ederken, "calciomercato" dünkü haberinde; "Krunic Fenerbahçe yolcusu" manşetini attı.