Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girdi.