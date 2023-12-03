Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı.
Rade Krunic transfer hız kazandı! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı teklif
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yaz boyunca Rade Krunic'in peşindeydi. Yıldız oyuncunun transferinde sona geliniyor. Fenerbahçe Krunic'e yapacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-lacivertliler bu noktada gaza bastı.
Hem stoper hem de orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı Rade Krunic...