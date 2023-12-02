UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe devre arasında bombaları patlatıyor! 4 yıldız birden...
Son dakika transfer haberi: Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe radikal kararlar almaya gidiyor. Sarı-lacivertli ekip devre arasında yıldız oyuncularla kadrosuna takviye yapmak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü 4 yıldız oyuncuya dikti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibine 6-1'lik skorla mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.