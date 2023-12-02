UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nodsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
Nordsjaelland maçı sonrası Avrupa basını: Fenerbahçe'yi aşağıladılar
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden sarı-lacivertliler hiç beklemediği bir skorla karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı ağır yenilgi Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, "Danimarka'da Fenerbahçe'yi aşağıladılar" manşetleri atıldı. İşte ayrıntılar...
Nordsjaelland'ın gollerini Lucas Hey, Daniel Svensson, Erik Nygren (3) ve Christian Rasmussen attı.
Kanarya'nın tek golünü ise Michy Batshuayi kaydetti.