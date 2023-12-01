Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek paylaşılamıyor! Almanlar ve İtalyanlar peşinde
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek performansı ile taraftarı büyülemeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun bu performansını izleyen Avrupa kulüpleri, İsmail'in peşine düştü. Yıldız oyuncuya Almanlar ve İtalyanlar talip oldu... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ve Avrupa'da başarısıyla büyük ses getirmek istiyor.
Performansını Fenerbahçe'de günden güne yükselten İsmail Yüksek'e yurt dışındaki ekiplerin ilgisi sürüyor.