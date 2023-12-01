FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek paylaşılamıyor! Almanlar ve İtalyanlar peşinde

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek performansı ile taraftarı büyülemeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun bu performansını izleyen Avrupa kulüpleri, İsmail'in peşine düştü. Yıldız oyuncuya Almanlar ve İtalyanlar talip oldu... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 06:40