"TÜRKİYE'DE ŞÖHRETİN KARŞILIĞI ALGIDAN İBARET"

"Türkiye'de şöhretin karşılığı birçok kez algıdan ibaret. Algı, her zaman gerçeğin önüne geçiyor. Bununla mücadele edemeyeceğimi, bunun boş bir hayal olduğunu gördüm."