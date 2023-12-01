Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu flaş açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe açıklaması! "Bir gün..."
Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, bir gün sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü olmak istediğini söyledi. İşte Belözoğlu açıklamaları...
TRT Spor'a konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"22 YAŞINDA ATLETICO MADRID'E GİTSEYDİM TÜRKİYE'YE DÖNMEZDİM"
32 yaşında tanıştığım Atletico Madrid serüveniyle 22 yaşında tanışmış olsaydım, o zaman Türkiye'ye dönmezdim. 38 yaşına kadar rahatlıkla Avrupa'da oynayabilirdim.