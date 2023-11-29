Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor.
Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da gündem oldu! 'Rüya gibi transfere imza atıyor'
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun transfer söylentileri gündeme bomba gibi düştü. 2 Alman devinin yıldız oyuncuyu istemesi Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2023- 06:40
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un Ferdi'yi takibe aldığını duyururken, Hollanda basını da bu girişimleri doğruladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Hollanda'nın önde gelen basın organları arasında yer alan "soccernews.nl", "Eski Hollandalı genç futbolcu, rüya gibi bir transfer yapıyor" başlığı ile duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi: