UEFA Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında 30 Kasım Perşembe günü Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında 30 Kasım Perşembe TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak. Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag'a ulaştı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti.

TARAFTARLAR DUA ETTİ

Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünde Fenerbahçe'nin başarısı için dua ettiler.