Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 9 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusuna sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Kanarya'nın gözde ismi için 9 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.