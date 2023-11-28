F.Bahçe'ye Timo Werner şoku!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 9 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Mide Tava nasıl yapılır? Midye Tava malzemeleri ve püf noktaları..
Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Timo Werner şoku! F.Bahçe'ye Timo Werner şoku! 11:05
Oyunculardan şık davranış! Acıktıkları için... Oyunculardan şık davranış! Acıktıkları için... 11:04
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a imza atıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a imza atıyor! 10:21
Kerem ManU maçında oynayacak mı? Kerem ManU maçında oynayacak mı? 10:17
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 9 milyon Euro'yu gözden çıkardılar F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 9 milyon Euro'yu gözden çıkardılar 09:45
Galatasaray - M.United maçı ne zaman? Galatasaray - M.United maçı ne zaman? 09:38
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! ManU karşısında savunmada kimler yer alacak? Toroğlu yorumladı! ManU karşısında savunmada kimler yer alacak? 09:21
"Esneye esneye oynuyor!" "Esneye esneye oynuyor!" 08:57
G.Saray'dan scout transferi! Angelino'nun yerine gelecek G.Saray'dan scout transferi! Angelino'nun yerine gelecek 00:38
F.Bahçe'ye Tolisso müjdesi! Devre arasında... F.Bahçe'ye Tolisso müjdesi! Devre arasında... 00:06
2 yıldız aralıkta imzayı atıyor! 2 yıldız aralıkta imzayı atıyor! 00:06
Toroğlu böyle değerlendirdi! "3 gol atıp yenemiyorsan..." Toroğlu böyle değerlendirdi! "3 gol atıp yenemiyorsan..." 23:47
SON DAKİKA