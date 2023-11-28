TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 9 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusuna sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Kanarya'nın gözde ismi için 9 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 09:46