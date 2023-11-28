Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Bunu kimse beklemiyordu
Son dönemde sakatlık krizleriyle boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde yıldız ismin zorlu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB sporhaberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip ayrıldı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Sırp yıldız Dusan Tadic kaydetti.