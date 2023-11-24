TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! 7 milyon Euro kazandıracak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! 7 milyon Euro kazandıracak

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında flaş bir ayrılık gerçekleşecek. Kanarya'nın bu veda sonrası kasasına 7 milyon Euro bonservis ücreti gireceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 06:40