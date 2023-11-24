Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! 7 milyon Euro kazandıracak
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında flaş bir ayrılık gerçekleşecek. Kanarya'nın bu veda sonrası kasasına 7 milyon Euro bonservis ücreti gireceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı dönüşü zorlu Adana Demirspor deplasmanında sahne alan Kanarya, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler müsakabadan 3 puan çıkaramasa da rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a 1-0 mağlup olmasından sonra averajla liderlik koltuğunu bırakmadı.