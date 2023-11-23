Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca! Transferde büyük sürpriz
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler ara transferde kaliteli isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda istenen başarılara ulaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapma kararı alan yönetim, aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde eksik bölgelerini güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamak istiyor.