FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Fatih Karagümrük maçında...

Fenerbahçe'de milli aranın bitmesinin ardından gözler lige çevrildi. Son 3 maçını kazanamayan Kanarya, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan biri Fred'in durumuydu. Teknik Direktör İsmail Kartal, yıldız isimle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 18:53