Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu devre arası yolcu! Yerine gelecek isim...
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kadro planlamasına çevrildi. Sarı-lacivertli ekip sezonun ikinci yarısı için kadroda değişiklik yapacak. Kanarya, yıldız ismi takımdan göndermeyi düşünürken yerine sözleşmesi dondurulan oyuncuya şans verilecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.11.2023- 06:40
25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak.
Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.