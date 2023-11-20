Ligde milli araya lider giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde kötü haber! Timo Werner'de 3 rakip birden
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin RB Leipzig forması giyen Timo Werner'le ilgilendiği iddia edilirken, transferde 3 rakibin olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.