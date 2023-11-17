Fenerbahçe, yeni sezona hızlı başladı.
TRANSFER HABERİ | Ocak ayında yolcu! Fenerbahçe'nin yıldızına İngiltere'den 2 talip birden
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği bir yıldıza, İngiltere'den 2 takım talip oldu. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen futbolcu, ocak ayında yolcu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 12 maçta 10 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Kanarya, Konferans Ligi'nde ise 3 galibiyet ile 1. sırada.