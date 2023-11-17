TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal biletlerini kesti

Son 3 maçtan galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe, buna karşın UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de liderliğini korudu. Devre arası transferler için gaza basan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu doğrultuda 17 yabancısı bulunan Kanarya, ilk etapta bu şişkinliği azaltmak ve yeni transferlere kaynak oluşturarak yer açmak istiyor. İşte F.Bahçe'de ayrılması gündemde olan o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 10:33