TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Milan'dan yılın takası!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da önemli bir gelişme yaşandı. Çizme basınında yer alan habere göre, sarı lacivertliler ile İtalyan devi Milan arasında sürpriz bir takasın gerçekleşebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 06:40