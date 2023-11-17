Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin yaklaşmasına az bir süre kala mesaiye başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Milan'dan yılın takası!
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da önemli bir gelişme yaşandı. Çizme basınında yer alan habere göre, sarı lacivertliler ile İtalyan devi Milan arasında sürpriz bir takasın gerçekleşebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız futbolcusu Fred'in sakatlığı sonrası alternatif olarak yeni bir 6 numara arayışlarına başladı.
Yaz transfer döneminde Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katmak isteyen Kanarya, bu transferi resmiyete dökememişti.