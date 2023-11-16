Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Fenerbahçe'den fesih kararı! O yıldızla yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli araya lider giren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusu ile yollarını ayıracak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, neredeyse sil baştan bir kadro kurdu.
Yönetim sezon başında birçok yıldız ismi takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturdu.