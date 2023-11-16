Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvete sürpriz aday! ilk hedef o olacak
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yönetim şimdiden devre arası transfer planı için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef ise hücum hattı olacak. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki bir numaralı transfer hedefi Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho olacak.