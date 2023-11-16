Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.
Fenerbahçe'den şampiyonluk operasyonu! İşte hedefteki 4 yıldız
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Kanarya, devre arasında nokta atışı hamleler yapmak istiyor. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerine devam eden sarı lacivertliler, şampiyonluk için 4 yıldızın peşinde. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.
Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.