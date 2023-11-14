Manchester United Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü! Galatasaray maçı...

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Manchester United'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü. Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden ManU'nun bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 10:35