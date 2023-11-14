Trendyol Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Manchester United Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü! Galatasaray maçı...
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Manchester United'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü. Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden ManU'nun bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bu sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim hiç bir oyuncunun satışına izin vermeyecek.
Buna göre bazı isimlere gelen teklifler şimdiden reddediliyor.