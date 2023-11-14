Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmasına karşın averajla liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbaçe'de teknik patron İsmail Kartal milli ara öncesi yönetime rapor verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Kartal istedi yönetim harekete geçti!
Son dakika spor haberleri: Sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerde kadro değerlendirmesi yapan teknik direktör İsmail Kartal, yönetime ocak ayı için raporunu sundu. Fenerbahçe Yönetimi, transfer çalışmalarına başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Rapor hem oyuncu performansı hem de transfer taleplerini içeriyor.
Takvim'in haberine göre; Kartal'ın raporunda JoshuaKing'in kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen çok fazla sakatlandığı ve bu yüzden yeterli katkının alınamadığı, Ryan Kent'in performansının ise beklentilerin altında kaldığı belirtildi.