Fenerbahçe rekora doymuyor! İsmail Kartal...

EN İYİ DEPLASMAN SERİSİ 1960-1961 SEZONUNDA

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.