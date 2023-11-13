Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatarak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.
Fenerbahçe rekora doymuyor! İsmail Kartal...
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı beraberliğin ardından liderliğini geri aldı. Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından yeni bir rekor daha ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.
Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.