Erman Toroğlu'dan zemin eleştirisi! "İyi futbol beklenmez!"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, zemin ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 06:40