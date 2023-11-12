Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarının başında Fenerbahçe geliyor.
Büyük pişmanlık! Fenerbahçe'den ayrıldı yedek kulübesine hapsoldu
Fenerbahçe bu sezon kadroda önemli değişikliklere giderek yeniden yapılanmıştı. Sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcu ise büyük pişmanlık yaşadı. O isim, transfer olduğu kulüpte yedek kulübesinden çıkamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, düşünmediği isimleri de yolladı.
Gönderilen isimlerden birisi de Jorge Jesus döneminde hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'ydu.