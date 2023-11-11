Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, pazar akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı öncesinde öğlen saatlerinde yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'de bugünkü idmanda kendisini iyi hissetmeyen Fred ile özel program dahilinde çalışmalarına devam eden Emre Mor, teknik ekip kararıyla riske edilmedi. Sarı-lacivertli ekipte, ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."