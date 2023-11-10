"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ"

Sarı-kırmızılıların kendisine teklif yaptığını doğrulayan milli futbolcu, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Menajerimi aradılar. Galatasaray çok ama çok büyük bir kulüp. Ancak, tamamen sezona odaklanmış durumdayım ve Dortmund ile hala 3 yıllık kontratım var. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ama dediğim gibi, şu anda tamamen Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.