UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oldu.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu Fenerbahçe devreye girdi! Resmi teklif ocakta yapılacak
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takım, sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için devreye girdi. Fenerbahçe o oyuncuya ocak ayında resmi teklif yapacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Bulgar ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2. dakikada Rwan Cruz kaydetti.