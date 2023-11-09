Yusuf Akçiçek kimdir, nereli hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçeli Yusuf Akçicek kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek, stoperde yaşanan sakatlıklar nedeniyle Ludogorets karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu için yapılan araştırmalarda Yusuf Akçiçek kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? soruları araştırılıyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 23:03 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023- 23:05