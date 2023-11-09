Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
YUSUF AKÇİÇEK KİMDİR?
Yusuf Akçiçek, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme imzaladığı stoper oyuncusudur.
Akçiçek, 25 Ocak 2006 doğumludur.
2019 yılında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Yusuf bu sezon U19 Ligi'nde 5 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti.
Yusuf'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor.
ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA
Fenerbahçe'de futbol akademisinden 6 isim Ludogorets maçı kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle kaleci Furkan Onur Akyüz (18), sol bek Ahmet Necat Aydın (18), merkez orta saha Efekan Karayazı (18), ön libero Muhammed İmre (18) ve sol kana Kaan Akyazı (18) kadroya dahil edildi.