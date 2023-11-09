FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Edin Dzeko gelişmesi! Kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon müthiş bir performans gösteren ve attığı gollerle takımını sırtlayan Boşnak forvet hakkında flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)