Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Edin Dzeko gelişmesi! Kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon müthiş bir performans gösteren ve attığı gollerle takımını sırtlayan Boşnak forvet hakkında flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezon başında sarı lacivertlilere bedelsiz olarak transfer olan Dzeko, gösterdiği performansla takdir topladı.
Boşnak futbolcu şu ana kadar 15 karşılaşmada forma giydi.