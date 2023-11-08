Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile karşılaşacak. Bu mücadelenin öncesinde Teknik Direktör Kartal ve Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz.

Bu maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim.

"HİÇBİR HOCANIN İSTEMEDİĞİ ŞEY BİZİM BAŞIMIZA GELDİ"

Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır.

"SAKATLIKLARIN SON DURUMU..."

Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda.

"YARINKİ MAÇA EN ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

Elimizdeki kadroyu, yarınki maça göre en iyi şekilde kullanacağız. Yarınki maçı güzel bir şekilde tamamlayalım ondan sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız

MIGUEL CRESPO: KAZANMAK İÇİN GELDİK

Ludogorets maçını kazanmak için buraya geldik. Bizim için en önemlisi şu an bu. Maalesef stoper bölgesinde çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum.

Gençler için güzel bir fırsat var. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir.