Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? FB TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred derbide süre alamayacak. ücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023- 11:51