Fenerbahçe'ya Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! Ameliyat dışında...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kaybetti. Karşılaşmada sakatlık yaşayan stoperden kötü haber geldi. Tendonunda kopma yaşayan yıldız oyuncunun önünde 2 tedavi yöntemi var. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Pendikspor maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var; birincisi ameliyat...