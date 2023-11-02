Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe stoper arayışına başladı! 34 milyon Euro'luk liste
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, son haftalarda artan sakatlık sorunu nedeniyle stoper mevkisi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Kanarya'nın listesinde 3 yıldız futbolcu var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...
Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı.