Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki 1 numaralı gündemi, sezon başında yapılamayan 6 numara takviyesini gerçekleştirmekti.
Fenerbahçe'den gündem yaratacak transfer! Hedef Beşiktaş'ın eski yıldızı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında stoper takviyesi yapma kararı almıştı. Bu doğrultuda birçok isimle temas halinde olan Kanarya'nın gündemine çok sürpriz bir futbolcu geldi. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB BJK spor haberi)
Ancak stoper hattındaki peş peşe sakatlıklar sonrası gündem değişecek gibi görünüyor.
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