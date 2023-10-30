Transfer iddiasına şok yalanlama! "Fenerbahçe'ye gitmeyecek"

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcuları yavaş yavaş belirlemeye başlamıştı. Ancak Kanarya'ya transferde şok bir haber geldi. Yıldız oyuncunun hocası, Fenerbahçe ile alakalı transfer iddialarını yalanladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)