Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Maçın skoru 5-0 tamam ama penaltımız verilmiyor. Penaltı çalınması için daha nasıl müdahale olması gerekiyor? Bakın Allah aşkına diyorum, neyi görüyorsanız onu çalın. Skora göre mi kuralları işliyorsunuz?

Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak.