Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 5. karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup ederken, bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 5 müsabakada da kalesinde gol görmedi.