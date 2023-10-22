Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle geçen sene Hatay'da depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hatay şehrine, Hatayspor'a başınız sağolsun diyorum. Milli ara sonrası ilk maçımız. Hatayspor, 17 tane çok önemli transfer yaptı. Ligde iyi grafikleri var. Namağlup bir takım. Volkan Demirel önderliğinde güzel işler çıkarıyorlar. Nasıl oynayacaklarını tahmin ediyoruz. Taktik antrenmanlarımızı buna göre yaptık ve çok iyi hazırlandık. Kendi evimizde bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yine söylüyorum, hak eden kazansın."